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Температура побьет все рекорды: синоптики сделали важное заявление

STYLERЖизнь    16.02.2020 - 20:32
Температура побьет все рекорды: синоптики сделали важное заявление
Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Синоптики прогнозируют значительный уровень тепла в Украине

Погода в Украине 17 февраля удивит жителей западной Украины рекордным теплом. В большинстве западных областей ожидается потепление до +14 градусов. Синоптики готовятся фиксировать температурные рекорды, установленные за последние 130 лет.

Как сообщается в обновленном прогнозе синоптиков Укргидрометцентра, погода в Украине 17 февраля будет теплой и солнечной. В западных областях ожидается +10… +14 градусов в течение всего дня. Немного прохладнее будет в центре, на севере и юге страны - +7… +9 градусов. При этом самые низкие температурные показатели будут наблюдаться в восточных областях нашей страны. Там термометры покажут +3… +7 градусов в течение дня.

В ночное время в большинстве регионов страны ожидаются незначительные заморозки - +1… -3 градуса. При этом в восточных областях ударят морозы до -3… -8 градусов. По прогнозу синоптиков, больше всего пострадает Донецкая, Луганская и Харьковская области.

Также синоптики предупредили о порывах ветра до 7-12 м/с.

В течение всего дня будет сохраняться солнечная погода с переменной облачностью. Осадков в Украине 17 февраля не ожидается.

Температура побьет все рекорды: синоптики сделали важное заявление

Погода в Украине 17 февраля (скриншот: meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее климатолог ошарашил украинцев прогнозом.

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