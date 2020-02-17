Штормовой ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве

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Порывы ветра могут достигнуть 15-18 м/с

Погода в Киеве 17 февраля ухудшилась, на утро объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные УкрГидрометцентра.

Отмечается, что порывы ветра могут достигнуть 15-18 м/с.

"По прогнозу УкрГидрометцентра, в Киеве утром 17 февраля порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Также днем 17 февраля во западных, северных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах местами 25 м/с (І уровень опасности, желтый).

В пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что сегодня утром на территории Украины без осадков, в Днепропетровской области местами туман. Покрытие на дорогах государственного значения сухое, в Днепропетровской области местами гололедица. На перевальных участках дорог без осадков.

Напомним, сегодня погода отметится существенным потеплением на западе и юге, а также ночными заморозками на востоке.

В Киеве сегодня днем прогнозируют температуру воздуха от +7 до +9 градусов. Ночью термометры покажут до -1 градуса. Ожидается юго-западный ветер, 7-12 метров в секунду.

В пятницу осадки обойдут только Винницкую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области. На остальной территории пройдут незначительные дожди. Днем температура будет колебаться от +2 до +6. Ночью термометры покажут от +2 до -2.

РБК-Украина писало, что синоптики резко изменили прогноз погоды на весну в Украине. Так, в начале марта ожидается от +4 до +10 днем в зависимости от региона. Существенное потепление прогнозируют уже во второй половине месяца.