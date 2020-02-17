В Україну йде аномальне потепління: синоптик назвав дату

Погода в Україні обрадує тих, хто чекає весну (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні в кінці зими потішить українців

Погода в Україні з 17 лютого стане по справжньому весняною, в нашу країну йде суттєве потепління. У деяких областях денна температура досягне +13 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці. Тепло прийде вже з 18 лютого.

"Новий лютневий тиждень можна називати березнем, так і мінливість погоди, і температура повітря, і свіжі вітри, а також змішані опади ближче до вихідних - все це скоріше рання весна, ніж зимові прояви. 18-го лютого в Україні очікується денна температура повітря +5 +13 градусів", - написала Діденко.

За словами синоптика, дощі можуть пройти в західній частині України, може бути вони трохи поділяться вологою з Вінницькою, Чернігівською та Житомирською областями.

Киян чекає теплий і сонячний вівторок, 18 лютого.

"У Києві у вівторок очікується теплим, + 8 + 10 градусів, істотні опади - навряд чи. Невелике похолодання в Україну прийде у другій половині тижня, а опади з'являться ближче до вихідних. Вечірня темрява поступово відсувається - весна близько", - зазначила Діденко.

Синоптична карта facebook.com/tala.didenko)