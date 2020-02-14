Зима может вернуться в марте: синоптики огорчили прогнозом погоды

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине может существенно ухудшится в начале весны

Погода в Украине зимой 2020 года совершенно аномальная и синоптики прогнозируют, что жителям страны придется забыть о снежных и морозных периодах. Как утверждают ученые, глобальное потепление резко изменило климатические условия не только в Украине. В Норвегии был зафиксирован самый теплый январь за все годы наблюдений, а в Антарктиде температура поднялась до +20 градусов.

Как отмечают ученые, виноваты во всем арктические колебания, которые в этом году показали рекордные показатели. Именно арктический воздух несет по странам мира тепло, утверждают в Центре прогнозирования климата Национальной метеорологической службы США.

Согласно показателям, весь арктический воздух сконцентрировался в этом году в Арктике и это вызвало рекордно холодную зиму на Аляске. А вот в Карпатах такая ситуация вызвала февральские грозы.

Доцент кафедры атмосферных наук в Государственном университете Нью-Йорка в Олбани Андреа Лэнг предупредил, что к началу весны весь цикл арктических колебаний обычно меняется и это может привести к тому, что в середине марта большинство европейских стран засыплет снегом и ударят морозы.

Украинские синоптики при этом считают, что никаких климатических аномалий весной не будет и отметили, что после теплой и мягкой зимы март также будет теплым.

Тем временем, синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды на субботу, 15 февраля. В этот день православные всего мира отмечают Сретенье Господне. Небольшой снег возможен только в западных областях и местами на севере.

"На Сретенье и в воскресенье сильного ветра в Украине не будет. Направление: северо-западный с переходом в воскресенье в юго-западный. Поэтому гулять и что-то делать можно будет спокойно. Осадки тоже – ничего серьезного. Разве что 15 февраля на Западе и Севере местами небольшой мокрый снег и дождь", - написала Диденко.

Карта погоды

Она сообщила, что температура воздуха существенно не изменится, в субботу ожидается +1 +5 градусов, в воскресенье +3 +8 градусов, на юге будет немного теплее.

"В Киеве Сретенье будет с облаками и периодически небольшими осадками, в воскресенье – преимущественно сухо. Температура воздуха 15-го февраля +3 градуса, 16 февраля +6 градусов", - отметила Диденко.