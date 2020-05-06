В Украину идет 30-градусная жара: синоптики резко поменяли прогноз на май

Погода в Украине в мае (фото: freepik)

Погода в Украине в мае может принести сильную жару и дни с палящим солнцем

Погода в Украине в мае принесет жару до +30 градусов в некоторых областях. Впрочем, столбики термометров поползут вверх к концу месяца, считают синоптики, а пока в стране будет очень дождливо и умеренно тепло, но с резкими температурными перепадами. Как изменился прогноз синоптиков на май - в материале Styler.

Синоптики Gismeteo, которые прогнозировали "скромный" в синоптическом плане май, поменяли прогноз и теперь считают что числа с 23-25 числа украинцев основательно пригреет. В конце месяца будет несколько безоблачных дней, когда палящее солнце раскалит землю до +26+30 градусов.

В ближайшей же перспективе высокая температура (больше +20-ти) ожидается 10-12 мая. До резкого скачка температуры в конце месяца будет умеренно тепло и дождливо (+15+20 градусов).

Ниже прогноз погоды для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова.

Погода в Украине на месяц (скрин: gismeteo.ua)

А вот синоптики ресурса AccuWeather дают не столь оптимистичный прогноз, хотя также считают, что последняя неделя мая будет самой теплой за всю весну.

Прогноз погоды в Киеве на май (скрин: accuweather.com)

Ранее мы писали, что синоптик гидрометцентра дал не особо утешительный прогноз на лето в Украине.

Также сообщалось, что Украинские Карпаты в мае замело снегом. В сети появились яркие фото с горы Поп Иван.