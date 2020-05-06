ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Штормовой ветер, мокрый снег и гроза: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Новости » Общество     06.05.2020 - 08:43
Штормовой ветер, мокрый снег и гроза: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в Карпатском регионе будут значительные осадки в виде дождя и мокрого снега

Погода в Украине 6 мая резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение и значительные дожди со снегом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Синоптики Укргидрометцентра отмечают, что сегодня в Карпатском регионе будут значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с.

Вместе с тем, днем в восточных, большинстве южных, Днепропетровской и Полтавской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности).

Отметим, синоптики прогнозировали, что погода будет дождливой в ближайшие две недели. Будет заливать всю страну, но сильнейший удар возьмет на себя запад - здесь ожидаются мощные ливни.

Напомним, сегодня и в течение первой половины суток 7 мая в Карпатах, в результате прохождения активного циклона, ожидается ухудшение погодных условий в виде снегопадов. В частности, 4 мая выпало много снега в этом регионе.

РБК-Украина писало, что нашей стране в течение последних дней выпадают значительные осадки. Так, во вторник, 5 мая, в Харькове из-за мощного ливня затопило часть рынка "Барабашово".

Резкое похолодание и грозы: прогноз погоды на сегодня В Карпатах ожидается до 40 см снега
Новости Украины ПогодаШтормовое предупреждениеснег
News
On Top