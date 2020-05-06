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В Україну йде 30-градусна спека: синоптики різко змінили прогноз на травень

STYLERЖиття    06.05.2020 - 12:45
В Україну йде 30-градусна спека: синоптики різко змінили прогноз на травень
Погода в Україні в травні (фото: freepik)

Погода в Україні у травні може принести сильну спеку і дні з палючим сонцем

Погода в Україні у травні принесе спеку до +30 градусів у деяких областях. Втім, стовпчики термометрів поповзуть вгору до кінця місяця, вважають синоптики, а поки в країні дощитиме і помірно тепло, але з різкими температурними перепадами. Як змінився прогноз синоптиків на травень - у матеріалі Styler.

Синоптики Gismeteo, які прогнозували "скромний" в синоптичному плані травень, змінили прогноз і тепер вважають що числа з 23-25 числа українців грунтовно пригріє. В кінці місяця буде кілька безхмарних днів, коли палюче сонце розжарить землю до +26+30 градусів.

У найближчій же перспективі висока температура (більше +20-ти) очікується 10-12 травня. До різкого стрибка температури в кінці місяця буде помірно тепло і дощитиме (+15+20 градусів).

Нижче прогноз погоди для Києва, Дніпра, Львова, Одеси і Харкова.

В Україну йде 30-градусна спека: синоптики різко змінили прогноз на травеньВ Україну йде 30-градусна спека: синоптики різко змінили прогноз на травеньВ Україну йде 30-градусна спека: синоптики різко змінили прогноз на травеньВ Україну йде 30-градусна спека: синоптики різко змінили прогноз на травеньВ Україну йде 30-градусна спека: синоптики різко змінили прогноз на травень

Погода в Україні на місяць (скрін: gismeteo.ua)

А ось синоптики ресурсу AccuWeather дають не такий оптимістичний прогноз, хоча також вважають, що останній тиждень травня буде найтеплішим за всю весну.

В Україну йде 30-градусна спека: синоптики різко змінили прогноз на травень

Прогноз погоди в Києві на травень (скрін: accuweather.com)

Раніше ми писали, що синоптик гідрометцентру дав не дуже втішний прогноз на літо в Україні.

Також повідомлялося, що Українські Карпати в травні замело снігом. У мережі з'явилися яскраві фото з гори Піп Іван.

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