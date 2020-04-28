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Лета не будет: синоптик ошарашил украинцев прогнозом

STYLERЖизнь    28.04.2020 - 11:27
Лета не будет: синоптик ошарашил украинцев прогнозом
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в летние месяцы не будет слишком жаркой

Погода в Украине летом 2020 не будет бить рекорды температур, как было в предыдущие годы. Летние месяцы в этом году будут теплыми, но экстремальной жары ждать не стоит. Что известно о прогнозе погоды на лето в Украине - в материале Styler.

По словам Игоря Кибальчича, кандидата географических наук, синоптика Харьковского гидрометцентра, лето в Украине слишком жарким не будет.

Многие украинцы после аномально теплой зимы, что побила все возможные и невозможные рекорды, ждут такого же жаркого лета. Но экстремальных температур в этом году, вероятнее всего не будет, считает синоптик, пишет Obozrevatel.

Отметим, что такой прогноз синоптик дал исходя из прошедшей теплой зимы. Ведь, судя по наблюдениям, лето после таких зим слишком жарким не бывает.

"Вряд ли будет 40 градусов жары. Потому что после теплой зимы, а особенно рекордно теплой, лето, как правило, не такое жаркое", - утверждает Кибальчич.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что летом в Украине будут периоды неистовой погоды с градом и шквалами.

Также мы сообщали, что в Украине назревает экологическая катастрофа из-за нехватки воды в реках и озерах. В Госагентстве водных ресурсов Украины уже заявили, что в 2020 году впервые будет массовое ограничение использования воды.

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