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В Украину идет сезон ливней: какие области затопит

STYLERЖизнь    05.05.2020 - 12:38
В Украину идет сезон ливней: какие области затопит
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине серьезно испортится - дожди будут лить целую неделю

Погода в Украине будет дождливой в ближайшие две недели, хотя и будут небольшие передышки. Заливать будет всю страну, но самый сильный удар примет на себя Запад - здесь ожидаются мощные ливни. В материале Styler мы собрали прогнозы синоптиков Gismeteo, AccuWeather и Метеопрог.

Судя по картам Gismeteo, в ближайшие дни будет дождить, а также существенно похолодает до +12 градусов. Затем тепло вернется, но с 12-13 мая снова похолодает. Во Львове температура днем может снизиться до +5 градусов.

Дождить будет в течение ближайших двух недель с короткими перерывами. Больше всего осадков - на Севере и Западе, где возможны сильные ливни с грозами и градом.

На Востоке и Юге дождей будет меньше, а температура воздуха выше.

В Украину идет сезон ливней: какие области затопитВ Украину идет сезон ливней: какие области затопитВ Украину идет сезон ливней: какие области затопитВ Украину идет сезон ливней: какие области затопитВ Украину идет сезон ливней: какие области затопит

Погода в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове на месяц (фото: gismeteo.ua)

Синоптики AccuWeather дают более оптимистичный прогноз. Судя по их данным для Киева, дожди будут, но в основном ожидается облачная погода. Также они прогнозируют похолодание 6-8 мая.

В Украину идет сезон ливней: какие области затопит

Погода в Киеве на две недели (фото: accuweather.com)

Синоптики ресурса Метеопрог также говорят, по крайней мере по Киеву, что погода будет дождливой. При этом ожидаются резкие скачки температур с похолоданием 8 и 12 мая.

В Украину идет сезон ливней: какие области затопит

Погода в Киеве на две недели (фото: meteoprog.ua)

Ранее мы писали, что синоптик не слишком порадовал прогнозом погоды на лето в Украине. В гидрометцентре говорят, что жаркого лета вряд ли стоит ждать.

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