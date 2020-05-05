Украинские Карпаты засыпало снегом: появились фантастические фото

Карпаты засыпало снегом (коллаж: РБК-Украина)

Появились красивые фото заснеженных склонов Карпат

Карпаты засыпало снегом в понедельник, 4 мая. В сети появились яркие снимки горных склонов с белоснежными покровами на фоне ясного синего неба и солнечных лучей. Снимки в сети разместил горный спасатель Василий Фицак.

Пока на остальных территориях Украины гремят весенние грозы, в наши горы вернулась настоящая зима. Вчера утром на горе Поп Иван Черногорский было облачно, видимость до 40 метров, а ветер 17 метров в секунду.

При температуре -2 градуса, осадки превратились в снег, а из-за ветра в Карпатах была настоящая метель.

"Поп Иван. День сегодня замечательный, такое ощущение будто пришла зима, снежок, легкий морозец, что при умеренном ветерке пощипывает", - подписал кадры Фицак.

Карпаты засыпало снегом (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)

Во вторник, 5 мая снег все еще лежит на горных склонах. А судя по прогнозу погоды на среду и четверг снежный покров может еще больше увеличиться, так как в страну придет еще одна череда похолоданий.

Ранее мы писали, что Киев залило дождями, а некоторые районы засыпало градом. Появились впечатляющие фото и видео последствий непогоды.

Также сообщалось, что сильный ливень с градом прошелся по Житомирской области и уничтожил часть урожая на полях.