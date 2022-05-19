Укрпочта выпустит новую марку с кораблем: когда и как она выглядит

Укрпочта выпустит новую серию марок с российским военным кораблем. Эта марка станет продолжением первой серии и будет называться "Русский военный корабль…ВСЕ!"

Он напомнил, что 23 мая Украина празднует День морской пехоты. А еще в этот день выпадает 40 дней с момента "трагической" гибели российского крейсера "Москва". Поэтому эта дата выбрана для выпуска новой марки.

Поэтому именно 23 мая Укрпочта выпустит марку "Русский военный корабль… ВСЕ!" и начнет ее продажу. Не надо сразу занимать очереди, время продаж и все детали мы объявим заранее на наших страницах и на моем Facebook и ТГ канале вечером 22 мая", - сообщает Смилянский.

Новая марка выйдет тиражом в 5 млн штук – в 5 раз больше, чем первая. А также будет два номинала марок:

"Русский военный корабль…ВСЕ! Смерть ворогам" F - для отправлений по Украине

"Русский военный корабль… ВСЕ! Слава нации!" W для международных отправлений

Продавать марку будут в 1500 отделениях Укрпочты, в том числе и в районных центрах Украины. В первую неделю 1 млн марок будет отправлен по отделениям.

Ограничения – 2 блока по 3 марки одному покупателю, любого номинала 1+1, 2 одного и так далее.

1,5 млн марок будет продано в интернете, на 5 онлайн-площадках, в том числе м международных. Лимит такой же - 2 блока на одного покупателя. На большинстве онлайн-площадок будет реализована возможность благотворительных донатов на поддержку армии и тех, кто пострадал от войны.

Будут доступны к продаже футболки, свитшоты, магниты и конверты с маркой первого выпуска и с другими тематическими картинками.