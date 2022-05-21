Українці обрали нову воєнну поштову марку. Результати конкурсу

Поштова марка "русскій воєнний корабль - іди на**й!" отримала величезну популярність не тільки в Україні, а й розійшлася світом, викликавши величезний ажіотаж і попит. Тепер пройшов конкурс з голосуванням за нову головну "воєнну марку", що завершився 21 травня.

Які варіанти й ескізи брали участь при опитуванні та що показали результати голосування - читайте в матеріалі нижче.

За задумом Укрпошти, народний вибір і залучення громадян до створення сучасного філателістичного мистецтва в нашій країні має стати доброю традицією для українців.

Так, було запущено голосування з 14 травня і до 21-го включно на тему наступної патріотичної поштової марки. Тема, яка зібрала найбільшу кількість голосів, буде використана в наступному поштовому випуску, який буде вже в червні-липні.

Які ескізи брали участь у конкурсі

Героям слава!

Путін, Москва палає, Гаага чекає

Пес Патрон з ДСНС

"Ой у лузі червона калина..."

Добрий вечір, ми з України.

Результати голосування

І ось у суботу, 21 травня, визначився переможець. Ним став ескіз зі знаменитою фразою учасника групи "ДахаБраха" Марка Галаневича, з якої зазвичай музиканти починають свої концерти на гастролях по всьому світу. Вираження "Добрий вечір, ми з України" з початку повномасштабної війни РФ проти нашої держави стало активно використовуватися в повідомленнях військових, чиновників, простих українців, з'явилася маса роликів з її використанням, зокрема - в музичних, які зараз також можна чути на рінгтонах.

Як зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Facebook, таку нову патріотичну марку обрали понад півмільйона українців.

"Сьогодні підбиваємо підсумки голосування за нову воєнну марку, що протягом тижня тривало в "Дії" та на сайті Укрпошти. Усього ми отримали майже 650 тисяч голосів. З них більше як 550 тисяч - у застосунку "Дія". Серед 5 версій переможцем став варіант "Доброго вечора, ми з України". За нього сумарно віддали 229 783 голоси", - йдеться в повідомленні.

Як розподілилися голоси

На 2-му місці опинився "Пес Патрон" - 182 236 голосів.

3-е місце - "путін, Москва палає, Гаага чекає" з 88 035 голосами.

Вибір дизайну

Сам дизайн марки, точніше його вибір, визначатимуть вже на другому етапі голосування.

"Сподіваюся, що її чекає не менший успіх, ніж у "русскій воєнний корабль … ВСЬО", - зазначив Федоров.