Украинцы смогут выходить на пенсию досрочно: кому повезет

Украинцы смогут выходить на пенсию досрочно, то есть до 60 лет. При этом такая возможность будет у всех, независимо от рода занятости. Но для этого нужно заработать немалый стаж.

Такая возможность появится у работающего ныне поколения украинцев в 2028 году по завершению пенсионной реформы по увеличению страхового стажа. С этого момента все украинцы со стажем 40 лет смогут выйти на заслуженный отдых до 60 лет.

Так, в редакцию газеты "Пенсионный курьер", №25 (891) обратилась женщина 1962 года рождения, у которой на сегодня есть 40 лет стажа. Она спросила, может ли выйти на пенсию досрочно?

"Нет, только в 60 лет. При наявности 40 лет стажа независимо от возраста можно будет пойти на пенсию только с 2028 года" - ответила ей Галина Мастюгина, замдиректора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины.

Напомним, что в Украине для выхода на пенсию в 60 лет сейчас нужно иметь 27 лет страхового стажа. К 2028-му эта цифра возрастет до 35-ти обязательных лет.

Для женщин в 2021 году закончится реформа, связанная с увеличением пенсионного возраста. С 1 апреля 2020-го они могут оформлять выплаты достигнув 59,5 лет. А с 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин будет равняться мужскому и составит 60 лет.

Если же человеку не хватает стажа, то его можно купить. Законодательство предусматривает возможность покупки до пяти лет стажа, при этом каждый год обойдется приблизительно в 25 тысяч.

Отметим, что ранее Конституционный суд Украины отменил постановление, согласно которому "льготный возраст 45, 50 и 55 лет" хотели забрать у людей занятых на тяжелых и опасных работах, матерей-героинь и прочих категорий. Теперь они по-прежнему могут выходить на заслуженный отдых раньше времени, то есть до 60 лет.

Ранее мы писали, что пенсионерам в Украине снова повысили выплаты, причем прибавку получит ряд категорий.