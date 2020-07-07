Українці зможуть виходити на пенсію достроково: кому пощастить

Українці зможуть виходити на пенсію достроково, тобто до 60 років. При цьому така можливість буде у всіх, незалежно від роду зайнятості. Але для цього потрібно заробити чималий стаж.

Така можливість з'явиться у працюючого нині покоління українців в 2028 році по завершенню пенсійної реформи щодо збільшення страхового стажу. З цього моменту всі українці зі стажем 40 років зможуть вийти на заслужений відпочинок до 60 років.

Так, в редакцію газети "Пенсійний кур'єр", №25 (891) звернулася жінка 1962 року народження, у якої на сьогодні є 40 років стажу. Вона запитала, чи може вийти на пенсію достроково?

"Ні, тільки в 60 років. При наявності 40 років стажу незалежно від віку можна буде піти на пенсію тільки з 2028 року", - відповіла їй Галина Мастюгіна, заступник директора департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, що в Україні для виходу на пенсію в 60 років зараз потрібно мати 27 років страхового стажу. До 2028-го ця цифра зросте до 35-ти обов'язкових років.

Для жінок в 2021 році закінчиться реформа, пов'язана зі збільшенням пенсійного віку. З 1 квітня 2020-го вони можуть оформляти виплати досягнувши 59,5 років. А з 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок буде дорівнювати чоловічому і становитиме 60 років.

Якщо ж людині не вистачає стажу, то його можна купити. Законодавство передбачає можливість покупки до п'яти років стажу, при цьому кожен рік обійдеться приблизно в 25 тисяч.

Відзначимо, що раніше Конституційний суд України скасував постанову, згідно з якою "пільговий вік 45, 50 та 55 років" хотіли забрати у людей зайнятих на важких і небезпечних роботах, матерів-героїнь та інших категорій. Тепер вони як і раніше можуть виходити на заслужений відпочинок завчасно, тобто до 60 років.

Раніше ми писали, що пенсіонерам в Україні знову підвищили виплати, причому збільшення отримає ряд категорій.