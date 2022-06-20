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Украинцы смогут в течение жизни бесплатно получать дополнительное образование: что известно

Украинцы могут бесплатно получить дополнительное образование (facebook.com.ntuu.kpi)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине граждане смогут во второй раз учиться в училищах на бесплатной основе.

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №7293 "О внесении изменений в Закон Украины "О профессиональном (профессионально-техническом) образовании" относительно отдельных аспектов подготовки квалифицированных рабочих в условиях военного положения.

При каких условиях можно получить образование

В частности, согласно изменениям, отныне можно получать профессионально-техническое образование без одновременного получения полного общего среднего образования. Также можно получить профессионально-техническое образование по другим профессиям бесплатно в течение жизни при условиях:

  • через три года после получения предыдущего образования;
  • при наличии страхового стажа от 2 лет;
  • при наличии свободных мест после зачисления соискателей первого профобразования.

Кроме того, можно приобретать как полную, так и частичную профессиональную квалификацию.

Закон также отменяет привязку к регистрации места жительства лица к территории соответствующей территориальной общины.

К тому же учреждениям профессионального образования запретили отказывать в принятии документов и в зачислении на условиях государственного или регионального заказа при отсутствии регистрации места жительства лица в соответствующей территориальной общине.

Кроме того, парламент запретил ликвидировать или реорганизовывать учреждения профобразования, переданные из Государственной в коммунальную собственность, в течение 10 лет без согласования Министерство образования и науки.

Ранее мы сообщали, что в Украине изменят продолжительность учебного года в школах.

Также учебный год в университетах хотят начать раньше.

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