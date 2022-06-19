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В Украине изменят продолжительность учебного года в школах: что известно

Новина українською →
Воскресенье 19 июня 2022 14:59
В Украине изменят продолжительность учебного года в школах: что известно Фото: в Украине изменения в сфере образования (kiev.klichko.org)
Автор: Светлана Мащенко

После введения военного положения в Украине были внесены изменения в некоторые образовательные законопроекты - в частности требование о продолжительности учебного года. Теперь же это изменение отменено решением Верховной Рады от 19 июня 2022 года.

Что нового в образовательном процессе - читайте ниже в нашем материале Styler.

Отныне требование о продолжительности учебного года в 175 дней вернули. Другие изменения в организации образовательного процесса на время действия военного положения остались.

Так, проект закона №7325 О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере образования относительно урегулирования отдельных вопросов образовательной деятельности в условиях военного положения от 28.04.2022 предусматривает:

  1. Отмена нормы продолжительности учебного года 175 учебных дней (вернули 19 июня 2022).
  2. Отмену требований к количеству учащихся в классе (не менее 5, не более 24 для начального образования и не более 30 для базового и профильного среднего образования).
  3. Во время войны трудовой договор с руководителем учреждения общего среднего образования может быть продлен без проведения конкурса - не более чем на шесть месяцев со дня прекращения или отмены военного положения.

Напомним, что в Министерстве образования планируют организовать образовательный процесс для школьников и студентов с 1 сентября оффлайн. То есть дети и подростки должны сесть за парты с нового учебного года 2022/2023. Но речь идет только о тех регионах, где это сделать позволяет ситуация безопасности.

Также мы писали, что в Украине заработали детские лагеря, которые могут посетить дети в возрасте от 5 до 17 лет.

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