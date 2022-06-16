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Учебный год в университетах хотят начать раньше: что известно

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Четверг 16 июня 2022 21:33
Учебный год в университетах хотят начать раньше: что известно Фото: для студентов украинских вузов учебный год может начаться раньше (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине могут изменить дату начала нового учебного года в университетах и других учреждениях высшего образования в условиях военного положения. Речь идет о старте обучения вместо традиционного 1 сентября на месяц раньше.

Об этом передали в пресс-службе Профсоюза работников образования и науки Украины.

Когда именно может начаться учеба в ВУЗах

В ходе заседания Союза ректоров заведений высшего образования Украины в смешанном формате были подведены итоги 2021/2022 учебного года, обсудили особенности вступительной кампании этого года, а также вопросы касательно следующего учебного года.

Так, была озвучена инициатива сместить начало нового обучения студентов в высших учебных заведениях на 1 августа.

Зачем это нужно

Как отметили участники встречи, во время войны возможна экономия средств в отопительный сезон, поэтому можно перенести начала учебного года на начало августа.

Также на заседании отметили вопросы безопасности обучения, так как решения о формах проведения занятий будут принимать учебные заведения, при наличии укрытий.

Расширенное заседание провели 15 июня в Киевском национальном университете технологий. В нем принял участие министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, а председательствовал глава Союза ректоров Украины Петр Куликов.

Напомним, что в Украине меняют длительность учебного года и количество учеников в классах во время военного положения. Так, в конце мая в Верховной Раде поддержали соответствующий законопроект №7325 в первом чтении.

Также мы писали, что недавно в МОН Украины объяснили, пойдут ли ученики в школу с 1 сентября.

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