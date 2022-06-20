RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українці зможуть протягом життя безкоштовно здобувати додаткову освіту: що відомо

Українці можуть безкоштовно отримати додаткову освіту (facebook.com.ntuu.kpi)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні громадяни зможуть вдруге навчатися в училищах на безкоштовній основі.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №7293 "Про внесення змін до Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану.

За яких умов можна отримати освіту

Зокрема, згідно зі змінами, відтепер можна здобувати професійно-технічну освіту без одночасного здобуття повної загальної середньої освіти. Також можна отримати професійно-технічну освіту за іншими професіями безоплатно впродовж життя за умов:

  • через три роки після здобуття попередньої освіти;
  • за наявності страхового стажу від 2 років;
  • за наявності вільних місць після зарахування здобувачів першої профосвіти.

Окрім того, можна здобувати як повну, так і часткову професійну кваліфікацію.

Закон також скасовує прив’язку до реєстрації місця проживання особи до території відповідної територіальної громади.

До того ж закладам професійної освіти заборонили відмовляти у прийнятті документів та у зарахуванні на умовах державного чи регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи у відповідній територіальній громаді.

Крім того, парламент заборонив ліквідовувати чи реорганізовувати заклади профосвіти, передані з державної у комунальну власність, протягом 10 років без погодження Міністерство освіти та науки.

Раніше ми повідомляли, що в Україні змінять тривалість навчального року в школах.

Також навчальний рік в університетах хочуть почати раніше.

Окрім того, читайте, як заробляти до 1 000 доларів без вищої освіти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Освіта