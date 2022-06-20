Українці зможуть протягом життя безкоштовно здобувати додаткову освіту: що відомо

В Україні громадяни зможуть вдруге навчатися в училищах на безкоштовній основі.
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №7293 "Про внесення змін до Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану.
Зокрема, згідно зі змінами, відтепер можна здобувати професійно-технічну освіту без одночасного здобуття повної загальної середньої освіти. Також можна отримати професійно-технічну освіту за іншими професіями безоплатно впродовж життя за умов:
Окрім того, можна здобувати як повну, так і часткову професійну кваліфікацію.
Закон також скасовує прив’язку до реєстрації місця проживання особи до території відповідної територіальної громади.
До того ж закладам професійної освіти заборонили відмовляти у прийнятті документів та у зарахуванні на умовах державного чи регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи у відповідній територіальній громаді.
Крім того, парламент заборонив ліквідовувати чи реорганізовувати заклади профосвіти, передані з державної у комунальну власність, протягом 10 років без погодження Міністерство освіти та науки.
Раніше ми повідомляли, що в Україні змінять тривалість навчального року в школах.
Також навчальний рік в університетах хочуть почати раніше.
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