Как зарабатывать до 1 000 долларов без высшего образования: список актуальных вакансий

Зарабатывать до 1 000 долларов в месяц в Украине можно и без высшего образования. Например, работодатели ежедневно предлагают вакансии для представителей рабочих профессий. Более того, спрос на определенные категории работников привел к повышению заработной платы.

Кому сейчас платят немалые деньги за работу, для которой не всегда нужно высшее образование, - читайте в нашем материале далее.

Кому больше платят?

Как рассказали нам эксперты сервиса OLX Работа, несмотря на войну рынок вакансий продолжает наполняться.

Среди представителей рабочих профессий самые высокие заработные платы сегодня на платформе предлагают представителям категорий "Логистика/склад/доставка" и "Строительство/облицовочные работы".

При этом, за три месяца войны зарплаты в некоторых наиболее оплачиваемых специалистов продолжали расти, больше всего - у операторов call-центров (по 15 000 грн в начале марта в 20 000 грн в начале июня) и у сборщиков - (с 15 250 грн до 22 500 грн).

Список лучших вакансий для рабочих

Вакансии с самой высокой средней заработной платой на OLX Работа по состоянию на июнь:

упаковщик - 32 500 грн

плиточник - 31 250 грн

фасадчик - 27 500 грн

комбайнер - 27 500 грн

облицовщик - 23 000 грн

курьер - 22 500 грн

сборщик - 22 500 грн

маляр - 22 250 грн

штукатур - 22 000 грн

водитель - 20 500 грн

оператор call-центра - 20 000 грн

слесарь - 18 500 грн

Несмотря на войну новые вакансии появляются каждый день. Если вы не получили работу сегодня, вы получите ее завтра.

Поэтому желаем успехов в поисках!