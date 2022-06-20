Украинцы смогут в течение жизни бесплатно получать дополнительное образование: что известно
В Украине граждане смогут во второй раз учиться в училищах на бесплатной основе.
Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №7293 "О внесении изменений в Закон Украины "О профессиональном (профессионально-техническом) образовании" относительно отдельных аспектов подготовки квалифицированных рабочих в условиях военного положения.
При каких условиях можно получить образование
В частности, согласно изменениям, отныне можно получать профессионально-техническое образование без одновременного получения полного общего среднего образования. Также можно получить профессионально-техническое образование по другим профессиям бесплатно в течение жизни при условиях:
- через три года после получения предыдущего образования;
- при наличии страхового стажа от 2 лет;
- при наличии свободных мест после зачисления соискателей первого профобразования.
Кроме того, можно приобретать как полную, так и частичную профессиональную квалификацию.
Закон также отменяет привязку к регистрации места жительства лица к территории соответствующей территориальной общины.
К тому же учреждениям профессионального образования запретили отказывать в принятии документов и в зачислении на условиях государственного или регионального заказа при отсутствии регистрации места жительства лица в соответствующей территориальной общине.
Кроме того, парламент запретил ликвидировать или реорганизовывать учреждения профобразования, переданные из Государственной в коммунальную собственность, в течение 10 лет без согласования Министерство образования и науки.
Ранее мы сообщали, что в Украине изменят продолжительность учебного года в школах.
Также учебный год в университетах хотят начать раньше.
Кроме того, читайте, как зарабатывать до 1 000 долларов без высшего образования.