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Українці зможуть протягом життя безкоштовно здобувати додаткову освіту: що відомо

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Понеділок 20 червня 2022 15:05
Українці зможуть протягом життя безкоштовно здобувати додаткову освіту: що відомо Українці можуть безкоштовно отримати додаткову освіту (facebook.com.ntuu.kpi)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні громадяни зможуть вдруге навчатися в училищах на безкоштовній основі.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №7293 "Про внесення змін до Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану.

За яких умов можна отримати освіту

Зокрема, згідно зі змінами, відтепер можна здобувати професійно-технічну освіту без одночасного здобуття повної загальної середньої освіти. Також можна отримати професійно-технічну освіту за іншими професіями безоплатно впродовж життя за умов:

  • через три роки після здобуття попередньої освіти;
  • за наявності страхового стажу від 2 років;
  • за наявності вільних місць після зарахування здобувачів першої профосвіти.

Окрім того, можна здобувати як повну, так і часткову професійну кваліфікацію.

Закон також скасовує прив’язку до реєстрації місця проживання особи до території відповідної територіальної громади.

До того ж закладам професійної освіти заборонили відмовляти у прийнятті документів та у зарахуванні на умовах державного чи регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи у відповідній територіальній громаді.

Крім того, парламент заборонив ліквідовувати чи реорганізовувати заклади профосвіти, передані з державної у комунальну власність, протягом 10 років без погодження Міністерство освіти та науки.

Раніше ми повідомляли, що в Україні змінять тривалість навчального року в школах.

Також навчальний рік в університетах хочуть почати раніше.

Окрім того, читайте, як заробляти до 1 000 доларів без вищої освіти.

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