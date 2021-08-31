Украинцы смогут получить пенсии умерших родственников: как это сделать

В Украине граждане смогут получить недоплаченные пенсии своих родственников, которые были им начислены до дня смерти. Заявление о выплате средств нужно подать в течение шести месяцев с момента открытия наследства.
Об этом информирует "Пенсионный курьер".
Так, сумма пенсии выплачивается по месяц смерти включительно. Получить деньги могут члены семьи покойного, проживавшие вместе с ним на день смерти, а именно:
За выплатой нужно обратиться в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Кроме того, если нет членов семьи или по выплате не в течение 6 месяцев, пенсия будет входить в состав наследства.
Также, если пенсию зачисляли на банковский счет, банк должен прекратить зачисление средств с месяца, следующего за месяцем смерти получателя.
Какие документы для этого нужны:
Важно, что в случае обращения нескольких членов семьи сумма пенсии делится между ними поровну.
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