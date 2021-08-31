Українці зможуть отримати пенсії померлих родичів: як це зробити

В Україні громадяни зможуть отримати недоплачені пенсії своїх родичів, що були їм нараховані до дня смерті. Заяву про виплату коштів потрібно подати протягом шести місяців з моменту відкриття спадщини.
Про це інформує "Пенсійний кур'єр".
Так, сума пенсії виплачується по місяць смерті включно. Отримати гроші можуть члени сім'ї покійного, які проживали разом із ним на день смерті, а саме:
За виплатою потрібно звернутися протягом шести місяців із дня відкриття спадщини.
Окрім того, якщо немає членів сім'ї або за виплатою не протягом 6 місяців, пенсія буде входити до складу спадщини.
Також, якщо пенсію зараховували на банківський рахунок, банк повинний припинити зарахування коштів з місяця, наступного за місяцем смерті одержувача.
Які документи для цього потрібні:
Важливо, що у разі звернення кількох членів сім’ї сума пенсії ділиться між ними порівну.
Раніше ми повідомляли, що українкам при виході на пенсію потрібно підтвердити дошлюбне прізвище.
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