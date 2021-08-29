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Украинкам при выходе на пенсию нужно подтвердить добрачную фамилию: как это сделать

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Воскресенье 29 августа 2021 23:00
Украинкам при выходе на пенсию нужно подтвердить добрачную фамилию: как это сделать Коллаж РБК-Украина: пенсии в Украине
Автор: Владимир Костырин

В Украине некоторые женщины при выходе на пенсию сталкиваются с проблемой - необходимо подтвердить свою девичью фамилию, предъявив соответствующий документ в Пенсионный фонд. Для гражданок, у которых брак уже расторгнут, это не всегда просто, ведь свидетельство о рождении тут не подходит, а прочие документы не сохранились. В Минсоцполитики объяснили, что делать в таких случаях.

Рекомендации опубликованы на Facebook-странице министерства.

Отмечается, что решить такой вопрос и доказать свой трудовой стаж для начисления пенсии поможет выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния.

Получить документ можно в любом отделе РАГС вне зависимости от места жительства заявителя и места, где брак регистрировался и расторгался.

Что для этого нужно

Заявитель для получения выписки должен подать заявление, в котором указать такие сведения:

  • ФИО, дата и место рождения;
  • серия, номер и дата выдачи свидетельства о регистрации брака;
  • регистрационный номер, по которому зарегистрировано внесение сведений о регистрации брака;
  • в случае подачи запроса о предоставлении выписки о браке или расторжении брака дополнительно указываются ФИО другого супруга.

Подать запрос можно лично или через своего представителя.

Куда отправлять запрос

  • Соответствующее заявление-запрос можно занести непосредственно в отдел РАГС;
  • отправить документы по почте (заказное письмо);
  • через интернет на портале "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния" (сайт: https://dracs.minjust.gov.ua/) - тут необходима электронная подпись, копии документов должны быть отсканированы.

В Минсоцполитики обратили внимание, что к заявлению также необходимо приложить квитанцию об уплате за выдачу выписки из Реестра или подтверждения права на бесплатное получение такой выписки. Плата за выдачу выписки - 73 гривны.

Если человек непосредственно обратился в РАГС, он должен иметь при себе паспорт или документ, удостоверяющий личность.

При подаче заявления по почте, выписка из Реестра направляется заявителю письмом.

Ранее сообщалось, что в Украине значительное количество граждан рискуют остаться без пенсии - речь идет о работающих без официального оформления, а также с неполной занятостью.

Напомним, что перед этим украинцев предупредили об увеличении трудового стажа для выхода на пенсию.

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