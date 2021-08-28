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Украинским пенсионерам трижды повысят выплаты: кто получит прибавку

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Суббота 28 августа 2021 10:36
Украинским пенсионерам трижды повысят выплаты: кто получит прибавку Коллаж РБК-Украина: украинских пенсионеров ждет повышение выплат
Автор: Роман Мирончук

Пенсии в Украине в 2021 году повысят в ближайшие месяцы. При этом украинских пенсионеров ждет три этапа повышения выплат.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Когда повысят пенсии

с 1 октября 2021 года - дополнительные адресные выплаты в размере 400 гривен для пенсионеров, которым от 75 до 80 лет. При этом для них минимальная пенсия составит 2500 гривен;

с 1 декабря 2021 года - минимальная зарплата увеличится с 6000 до 6500 гривен. Поэтому с этого же дня вырастет минимальная пенсия для пенсионеров, которые старше 65 лет. Она составит 2600 гривен. Но есть одно условие, у женщин стаж должен быть 30 лет, а у мужчин - 35;

с 1 декабря 2021 года - увеличится минимальный прожиточный минимум (с 2294 до 2393 гривен). Это скажется и на всех пенсионерах. Минимальная пенсия в стране вырастет с 1854 до 1934 гривен. Кроме того, 1 декабря повысят доплаты за сверхнормативный стаж. Будут и другие надбавки, и доплаты к пенсиям.

Напомним, Министерство социальной политики Украины определило ряд факторов, которые необходимы для получения пенсии около 7 тысяч гривен. На большие выплаты могут рассчитывать только те граждане, у которых есть полный страховой стаж из солидарной и накопительной систем.

Мы также писали о том, что пенсии в Украине пообещали поднять в два раза.

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