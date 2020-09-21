Украинцы смогут оформить пенсию онлайн: как это сделать

Пенсия в Украине (коллаж РБК-Украина)

Украинские пенсионеры смогут получить пенсионные услуги онлайн

Украинцы теперь смогут получать пенсионные услуги в онлайн-формате. В стране уже успешно работает сервис автоматического начисления выплат и мобильное приложение, через которое можно оформить заявку на получение пенсии. Об этом сообщает "Точка доступа".

Пенсионный фонд презентовал сервис автоматического расчета пенсии, а также запустил мобильное приложение "Пенсионный фонд". С 1 июля уже стартовала услуга "автоматическое назначение пенсии".

Сервис позволяет заблаговременно предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию. Вы можете заполнить заявление еще до наступления пенсионного возраста.

Как это сделать

Зарегистрироваться на портале ПФУ

Авторизоваться на портале.

Заполнить анкету-заявление. После этого к ней необходимо приложить скан-копии документов.

Подписать анкету квалифицированной электронной подписью и отправить в территориальный орган Пенсионного фонда.

После тoгo, как зaявление нa aвтoмaтическое присвоение пенсии oбработают, пользователь получит информацию о дате назначения и размере пенсии в СМС-сообщении. То есть пенсия назначится автоматически, когда человек достигнет пенсионного возраста.

Как мы ранее писали, украинским пенсионерам назначили новые доплаты к ежемесячным пенсионным выплатам.