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Украинцы смогут оформить пенсию онлайн: как это сделать

Понедельник 21 сентября 2020 15:05
Украинцы смогут оформить пенсию онлайн: как это сделать
Пенсия в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские пенсионеры смогут получить пенсионные услуги онлайн

Украинцы теперь смогут получать пенсионные услуги в онлайн-формате. В стране уже успешно работает сервис автоматического начисления выплат и мобильное приложение, через которое можно оформить заявку на получение пенсии. Об этом сообщает "Точка доступа".

Пенсионный фонд презентовал сервис автоматического расчета пенсии, а также запустил мобильное приложение "Пенсионный фонд". С 1 июля уже стартовала услуга "автоматическое назначение пенсии".

Сервис позволяет заблаговременно предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию. Вы можете заполнить заявление еще до наступления пенсионного возраста.

Как это сделать

  • Зарегистрироваться на портале ПФУ
  • Авторизоваться на портале.
  • Заполнить анкету-заявление. После этого к ней необходимо приложить скан-копии документов.
  • Подписать анкету квалифицированной электронной подписью и отправить в территориальный орган Пенсионного фонда.

После тoгo, как зaявление нa aвтoмaтическое присвоение пенсии oбработают, пользователь получит информацию о дате назначения и размере пенсии в СМС-сообщении. То есть пенсия назначится автоматически, когда человек достигнет пенсионного возраста.

Как мы ранее писали, украинским пенсионерам назначили новые доплаты к ежемесячным пенсионным выплатам.

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