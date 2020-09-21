ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Українці зможуть оформити пенсію онлайн: як це зробити

Понеділок 21 вересня 2020 15:05
Українці зможуть оформити пенсію онлайн: як це зробити
Пенсія в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українські пенсіонери зможуть отримати пенсійні послуги онлайн

Українці тепер зможуть отримувати пенсійні послуги в онлайн-форматі. В країні вже успішно працює сервіс автоматичного нарахування виплат і мобільний додаток, через який можна оформити заявку на отримання пенсії. Про це повідомляє "Точка доступу".

Пенсійний фонд презентував сервіс автоматичного розрахунку пенсії, а також запустив мобільний додаток "Пенсійний фонд". З 1 липня вже стартувала послуга "автоматичне призначення пенсії".

Сервіс дозволяє завчасно надати всю потрібну для призначення пенсії інформацію. Ви можете заповнити заяву ще до настання пенсійного віку.

Як це зробити

  • Зареєструватися на порталі ПФУ
  • Авторизуватися на порталі.
  • Заповнити анкету-заяву. Після цього до неї необхідно додати скан-копії документів.
  • Підписати анкету кваліфікованим електронним підписом і відправити в територіальний орган Пенсійного фонду.

Після того, як заяву на автоматичне присвоєння пенсії оброблять, користувач отримає інформацію про дату призначення та розміри пенсії в СМС-повідомленні. Тобто пенсія назначиться автоматично, коли людина досягне пенсійного віку.

Як ми раніше писали, українським пенсіонерам призначили нові доплати до щомісячних пенсійних виплат.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя пенсии
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся