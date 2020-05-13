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Украинцы не смогут ездить в Беларусь как раньше: нужно брать другой документ

STYLERЖизнь    13.05.2020 - 17:29
Украинцы не смогут ездить в Беларусь как раньше: нужно брать другой документ
Украинцы не смогут ездить в Беларусь по внутренним паспортам (коллаж: РБК-Украина)

Украинцы не смогут пересечь границу Беларуси по внутреннему паспорту

Кабинет министров Украины отменил украинцам возможность пересекать границу Беларуси по внутренним украинским паспортам. Уже с 1 сентября 2020 года граждане Украины смогут въезжать на территорию Беларуси только по загранпаспорту.

При этом въехать в Украину из Беларуси можно будет по обычному внутреннему украинскому паспорту. Напомним, что украинцы имели право ездить в Беларусь по паспортам гражданина Украины согласно договору от 2009 года.

В пояснительной записке к постановлению говорится о том, что такие меры предпринимаются из-за того, что у внутреннего паспорта Украины (в форме книжечки) низкий уровень защиты, поэтому увеличилось количество подделок украинских паспортов.

Кроме того, в украинском документе нет информации на английском языке, что не дает возможности проверить человека по базам Интерпола. Также отмечается, что с использованием загранпаспорта увеличиться скорость пропуска на границе.

Напомним, что в сеть слили базу данных 26 млн водительских удостоверений украинцев. Также пошли слухи, что утечка произошла из приложения "Дия", но в Министерстве цифровой трансформации Украины и самой "Дии" опровергли эту информацию.

Ранее сообщалось о том, что в России бросились на "защиту" Усика и Ломаченко, и заговорили о возможности предоставления гражданства.

Теги Новости Украины Беларусьпаспорт
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