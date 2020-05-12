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В сеть слили базу данных 26 млн водительских удостоверений украинцев: что говорят в "Дие"

STYLERЖизнь    12.05.2020 - 15:44
В сеть слили базу данных 26 млн водительских удостоверений украинцев: что говорят в "Дие"
Данные водительских удостоверений украинцев слили в сеть (фото: pixabay.com)

В сети появились боты, которые торгуют данными украинцев

Данные украинцев попали в руки злоумышленников, которые с помощью ботов продают информацию в Telegram. Кроме того, один из ботов слил базу данных, в которой было 26 миллионов водительских удостоверений. После инцидента в сети начали говорить о том, что данные украинцев взяты из приложения "Дия".

В "Дие" заявили, что в сети распространяют фейки и информация о том, что к утечке базы данных украинцев причастна "Дия" не соответствует действительности. В "Дие" отметили, что у них нет базы данных пользователей мобильного приложения, и они не накапливают такую ​​информацию.

Кроме того, так информация, которая доступна в боте, в сотни раз превышает ту, с которой работает "Дия". Бот также использует старые базы данных, которые уже несколько лет "гуляют" в даркнете. Речь идет о базе ПриватБанка, а также других частных баз данных. Например, в боте доступны пароли ВКонтакте и Linkedin.

В сеть слили базу данных 26 млн водительских удостоверений украинцев: что говорят в &quot;Дие&quot;

Скриншот с Facebook

Стоит отметить, что по словам вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Служба безопасности Украины уже начала следственные действия по этому инциденту.

В Министерстве цифровой трансформации Украины призвали быть внимательными, поскольку, люди, пытаясь, найти информацию о себе в различных нелегальных ботах, сами предоставляют мошенникам свои персональные данные.

Напомним, что в апреле в Telegram были обнаружены два бота, которые торговали данными украинцев. За деньги по телефонному номеру можно было узнать ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН.

Теги Новости Украины персональные данныемошенничество
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