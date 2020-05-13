Кабмин запретил поездки в Беларусь по внутреннему паспорту

Иллюстративное фото ( kmu.gov.ua)

Запрет будет касаться паспортов в форме книжечки

Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому граждане Украины не смогут пересекать границу с Беларусью по внутреннему паспорту с 1 сентября. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Запрет будет касаться паспортов в форме "книжечки".

Отмечается, что целесообразность отмены пересечение границы с Беларусью по внутренним паспортам является низкая степень защиты паспорта в форме "книжечки", которую легко подделать.

Также отмечается, что в паспорте нет информации о владельце на кириллице, что делает невозможным автоматическое считывание информации о предъявителе и проведение безошибочной проверки информации относительно запрете на пересечение границы.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 марта текущего года вступили изменения в правила пересечения границы с Российской Федерацией, теперь для этого украинцам необходим заграничный паспорт.

Кроме того, с 1 января 2018 года граждане России могут въезжать в Украину только по биометрическим паспортам или после фиксации биометрических данных на границе.