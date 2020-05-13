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Українці не зможуть їздити в Білорусь як раніше: треба брати інший документ

STYLERЖиття    13.05.2020 - 17:29
Українці не зможуть їздити в Білорусь як раніше: треба брати інший документ
Українці не зможуть їздити в Білорусь за внутрішніми паспортами (колаж: РБК-Україна)

Українці не зможуть перетнути кордон Білорусі за внутрішнім паспортом

Кабінет міністрів України скасував українцям можливість перетинати кордон Білорусі за внутрішніми українськими паспортами. Вже з 1 вересня 2020 року громадяни України зможуть в'їжджати на територію Білорусі тільки за закордонним паспортом.

При цьому в'їхати в Україну з Білорусі можна буде за звичайним внутрішнім українським паспортом. Нагадаємо, що українці мали право їздити в Білорусь за паспортами громадянина України згідно з договором від 2009 року.

У пояснювальній записці до постанови йдеться про те, що такі заходи вживаються через те, що у внутрішнього паспорта України (у формі книжечки) низький рівень захисту, тому збільшилася кількість підробок українських паспортів.

Крім того, в українському документі немає інформації англійською мовою, що не дає можливості перевірити людину по базах Інтерполу. Також зазначається, що з використанням закордонного паспорта збільшитися швидкість пропуску на кордоні.

Нагадаємо, що в мережу злили базу даних 26 млн водійських посвідчень українців. Також пішли чутки, що витік стався з програми "Дія", але в Міністерстві цифрової трансформації України і самій "Дії" спростували цю інформацію.

Раніше повідомлялося про те, що в Росії кинулися на "захист" Усика і Ломаченка, і заговорили про можливість надання громадянства.

Теги Новини України Білорусьпаспорт
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