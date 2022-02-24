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Украинцы рвутся в боевую бригаду: огромные очереди попали на фото

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Четверг 24 февраля 2022 23:44
Украинцы рвутся в боевую бригаду: огромные очереди попали на фото Фото: военные ВСУ (Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинцы идут в военкоматы и активно приобщаются к территориальной обороне на фоне продолжающихся боев ВСУ против российских оккупационных войск, которые вторглись в нашу страну рано утром 24 февраля. Граждане также стремятся попасть в ряды боевых бригад.

Соответствующие фото очередей было опубликовано сегодня вечером в сети.

На снимках видно, что люди разных возрастов выстроились в очередь в приемную и стоят на улице возле входа в здание, желая присоединиться к боевой бригаде 24 отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила.

Полностью заполнены коридоры, а те, кто еще не зашел в здание и ждет своей очереди, стоят на плацу.

Мужчины приносят с собой рюкзаки с вещами, и складывают их кучно на лужайке.

Украинцы рвутся в боевую бригаду: огромные очереди попали на фотоУкраинцы рвутся в боевую бригаду: огромные очереди попали на фото

Украинцы выстраиваются в очереди в боевую бригаду 24 ОМБр (фото: t.me/LastBP)

Добавим, что в Украине упростили процедуру записи в ряды сил территориальной обороны, и для этого нужен только паспорт. Готовым воевать с оккупантами выдают оружие.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео разбитой под Черниговом колонны войск РФ, где также украинцы взяли в плен танкистов.

Также мы писали, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил о провале российского блицкрига.

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