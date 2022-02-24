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Українці рвуться в бойову бригаду: величезні черги потрапили на фото

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Четвер 24 лютого 2022 23:44
Українці рвуться в бойову бригаду: величезні черги потрапили на фото Фото: військові ЗСУ (Sean Gallup / Getty Images )
Автор: Володимир Костирін

Українці йдуть у військкомати й активно долучаються до територіальної оборони на тлі триваючих боїв ЗСУ проти російських окупаційних військ, які вторглися в нашу країну рано вранці 24 лютого. Громадяни також прагнуть потрапити до лав бойових бригад.

Відповідні фото черг було опубліковано сьогодні ввечері в мережі.

На знімках видно, що люди різного віку вишикувалися в чергу в приймальню і стоять на вулиці біля входу в будівлю, бажаючи приєднатися до бойової бригади 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

Повністю заповнені коридори, а ті, хто ще не зайшов в будівлю і чекає своєї черги, стоять на плацу.

Чоловіки приносять з собою рюкзаки з речами, і складають їх купчасто на галявині.

Українці рвуться в бойову бригаду: величезні черги потрапили на фотоУкраїнці рвуться в бойову бригаду: величезні черги потрапили на фото

Українці шикуються в черги в бойову бригаду 24 ОМБр (фото: t.me/LastBP)

Додамо, що в Україні спростили процедуру запису до лав сил територіальної оборони, і для цього потрібен тільки паспорт. Готовим воювати з окупантами видають зброю.

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилося відео розбитої під Черніговом колони військ РФ, де також українці взяли в полон танкістів.

Також ми писали, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив про провал російського бліцкригу.

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