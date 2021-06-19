Украинцы растаможили "евробляху" 2005 года по новым правилам и назвали окончательную цену

С 15 июня в Украине растаможить "евробляху" можно по новому закону , то есть по льготной ставке. Этой функцией воспользовались уже несколько счастливчиков, которые пригнали свои машины из разных стран Европы. Конечно, преимущественно - из Польши и Литвы.

В какую же цену им обошлось растаможивание? Об этом говорится на видео, опубликованном на Facebook-странице "Авто Евро Сила".

Активисты разобрали цену растаможки на примере автомобиля Toyota Avensis 2005 года (1.8 бензин, АО), который был приобретен в Литве за три тысячи евро.

Общая стоимость растаможки

200 евро - документы (купчая и снятие)

100 евро - сертификация

250 евро - услуги брокера

950 евро-таможенные платежи (включая штраф 8500 грн)

Кроме того, постановка на учет будет стоить примерно 100 евро.

Таким образом, примерная стоимость растаможки этого авто "под ключ" составила 1600 евро (чуть выше половины стоимости авто). Если перевести на украинскую валюту, то это - около 52 тысяч гривен.

Пригнанное из Литвы авто Toyota Avensis 2005 года с растаможкой "под ключ" обошлось владельцу в почти 150 тысяч гривен.

Интересно, что на сайтах по продаже подержанных авто, такая же машина того же года (но на украинских номерах), доступна для покупки по цене плюс-минус в 6000 евро (190 тысяч гривен).

Одним словом, экономия есть, хоть и не слишком существенная. Кроме того, стоит обращать внимание на пробег, состояние и другие аспекты автомобиля.

Скриншот

Как растаможить "евробляху"?

Сперва нужно рассчитать сумму растаможки авто. Для этого можно воспользоваться специальным калькулятором.

Снятие авто с учета

Чтобы снять авто с учета, необходимо найти владельца машины. Эта информация должна быть указана в техпаспорте, где также есть его адрес.

Владельцу авто нужно сообщить, что вы хотите снять авто с учета и вам необходимы следующие документы:

документ, подтверждающий, что авто снято с учета

договор купли-продажи (купчая)

Прохождение сертификации

Чтобы получить соответствующую справку, необходимо выполнить несколько условий:

на авто не должно быть повреждений, стекло и фары должны быть целыми, все лампочки должны быть в рабочем состоянии

лобовое стекло и двое передних боковых скал должны быть без тонировки

должны быть все ремни безопасности, которые предусмотрены конструкцией автомобиля

авто должно соответствовать стандарту Евро 2 (с имеющимся катализатором и OBD-разъемом).

Договор с брокером

Если вы собираетесь заключить договор с брокером, то для этого нужно: