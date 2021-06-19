Українці розмитнили "євробляху" 2005 року за новими правилами і назвали остаточну ціну

З 15 червня в Україні розмитнити "євробляху" можна по новому закону , тобто - за пільговою ставкою. Цією функцією скористалися уже кілька щасливчиків, які пригнали свої машини з різних країн Європи. Звісно, переважно - з Польщі та Литви.

В яку ж ціну їм обійшлось розмитнення? Про це йдеться на відео, опублікованому на Facebook-сторінці "Авто Євро Сила".

Активісти розібрали ціну розмитнення на прикладі автомобіля Toyota Avensis 2005 року (1.8 бензин, АТ), що був придбаний у Литві за три тисячі євро.

Загальна вартість розмитнення

200 євро - документи (купча та зняття)

100 євро - сертифікація

250 євро - послуги брокера

950 євро - митні платежі (включаючи штраф 8500 грн)

Окрім того, постановка на облік буде коштувати приблизно 100 євро.

Таким чином, приблизна вартість розмитнення цього авто "під ключ" склала 1600 євро (трохи вище половини вартості авто). Якщо перевести на українську валюту, то це - близько 52 тисяч гривень.

Пригнане з Литви авто Toyota Avensis 2005 року з розмитненням "під ключ" обійшлося власнику у майже 150 тисяч гривень.

Цікаво, що на сайтах з продажу вживаних авто, така ж машина того ж року (але на українських номерах), доступна для купівлі за ціною плюс-мінус у 6000 євро (190 тисяч гривень).

Одним словом, економія є, хоч і не занадто суттєва. Крім того, варто звертати увагу на пробіг, стан та інші аспекти автомобіля.

Скриншот

Як розмитнити "євробляху"?

Спершу потрібно розрахувати суму розмитнення авто. Для цього можна скористатися спеціальним калькулятором.

Зняття авто з обліку

Щоб зняти авто з обліку, необхідно знайти власника машини. Ця інформація повинна бути вказана в техпаспорті, де також є його адреса.

Власнику авто потрібно повідомити, що ви хочете зняти авто з обліку і вам необхідні наступні документи:

документ, що підтверджує, що авто знято з обліку

договір купівлі-продажу (купча)

Проходження сертифікації

Щоб отримати відповідну довідку, необхідно виконати кілька умов:

на авто не повинно бути пошкоджень, скло і фари повинні бути цілими, всі лампочки повинні бути в робочому стані

лобове скло і двоє передніх бокових скел повинні бути без тонування

повинні бути всі ремені безпеки, які передбачені конструкцією автомобіля

авто має відповідати стандарту Євро 2 (з наявним каталізатором і OBD-роз'ємом).

Договір з брокером

Якщо ви збираєтеся укласти договір з брокером, то для цього потрібно: