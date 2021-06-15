Льготная растаможка "евроблях" с 15 июня: инструкция и новые правила
Согласно законам 1403-IX и 402-IX, с сегодняшнего дня, 15 июня, в Украине начинается льготное растаможивание авто на иностранной регистрации. Таможня пока не издала временный порядок растаможки, но готова начинать оформление.
Подробности читайте в материале Styler ниже.
По словам активистов общественной организации "АвтоЕвроСила", они провели круглый стол с таможенниками и выяснили, что теперь автомобили можно оформлять в том числе без брокера.
Кто не имеет права воспользоваться льготами?
- Владельцы "евроблях", которые получили судебные решения или протоколы таможни за нарушение таможенного режима.
- Владельцы легковых коммерческих авто, если их "железный конь" не соответствует экологическим нормам. Должно быть не ниже Евро 5. Данный стандарт обязателен для всех новых легковых автомобилей, продаваемых в ЕС с 1 сентября 2009 года.
Подводные камни
Хотя владелец авто может теперь сам подать декларацию на растаможку авто без услуг брокера – это опасно тем, что в ней содержится 54 кода, в которых может разобраться специалист.
Если в декларации сделать ошибка, то в таможне заявление не примут. Кроме того, если ошибка будет существенной, то владельцу авто грозит ответственность, вплоть до уголовной. Поэтому эксперты советуют пользоваться услугами брокеров.
Можно ли растаможить авто с помощью приложения "Дія"?
В правительстве украинцам обещали, что растаможить авто на еврономерах можно будет с помощью мобильного приложения "Дія", но пока этого сделать нельзя.
Проблемы с авто на польской регистрации
Официальной информации о возможности снятия с учета в Польше без наличия авто в этой стране в таможне пока нет. Для снятия с учета польских авто необходимо выезжать в Польшу.
Стоит отметить, что с авто на литовских номерах таких проблем нет.
Как растаможить "евробляху"?
Сперва нужно рассчитать сумму растаможки авто. Для этого можно воспользоваться специальным калькулятором.
Снятие авто с учета
Чтобы снять авто с учета, необходимо найти владельца машины. Эта информация должна быть указана в техпаспорте, где также есть его адрес.
Владельцу авто нужно сообщить, что вы хотите снять авто с учета и вам необходимы следующие документы:
- Документ, подтверждающий, что авто снято с учета.
- Договор купли-продажи (купчая) - документ, подтверждающий право собственности на авто, и он обязателен при растаможке авто.
Прохождение сертификации
Чтобы получить соответствующую справку, необходимо выполнить несколько условий:
- На авто не должно быть повреждений. Стекла и фары должны быть целыми. Кроме того, все лампочки должны быть в рабочем состоянии.
- Лобовое стекло и двое передних боковых стекол должны быть без тонировки.
- В транспортном средстве должны быть все ремни безопасности, которые предусмотрены конструкцией автомобиля.
- Авто должно соответствовать стандарту Евро 2 и необходимо наличие катализатора и OBD разъем.
Договор с брокером
Если вы собираетесь заключить договор с брокером, то для этого нужно:
- Оплатить брокерские услуги.
- Отправить специалисту все необходимые документы.
- Оплатить таможенные платежи на счет таможни.
- В указанный день и время доставить авто на указанный брокером таможенный пост.
- Подождать и получить все необходимые документы для постановки авто на учет в СЦ МВД.
Напомним, эксперты объяснили процедуру сертификации авто и рассказали как не переплатить.
Мы также писали о том, что аферисты придумали новую схему с "евробляхами".