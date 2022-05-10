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Украинцы проголосовали за переименование станций метро в Киеве: как они будут называться

В Киеве переименуют станции метро (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве завершилось голосование по поводу переименований станций метро. Всего от людей было получено 170 тысяч ответов.

Об этом сообщают в КГГА.

Так, сегодня завершилось онлайн-голосование за новые названия станций метро Киева. Киевляне определили новые названия для пяти станций.

Для пяти станций определены новые названия

  • для станции "Берестейская" – "Бучанская"
  • для станции "Площадь Льва Толстого" - "Василия Стуса"
  • для станции "Героев Днепра" - "Героев Украины"
  • для станции "Минская" - "Варшавская"
  • для станции "Дружбы народов" – "Ботаническая".

Начальник киевского метрополитена напомнил, что отбор предложений производился до 1 мая.

После этого до 9 мая проходил своеобразный рейтинг 5 самых популярных вариантов. В ближайшее время будет подготовлен проект решения для рассмотрения на заседании Киевского городского совета.

Напомним, что ранее мэр столицы Виталий Кличко предположил, что вскоре ряд станций Киевского метрополитена получит новые названия вместо связанных с Россией и Беларусью.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что в Киеве уже переименовали сквер дружбы Киева и Москвы в честь Героев Мариуполя. Этот сквер находится на улице Якубовского на Теремках.

А во многих городах Украины планируют переименовать десятки улиц, которые были названы в честь разных представителей Советского Союза, России и Беларуси. В частности, улицы собрались переименовать в Ужгороде, Львове и Днепре.

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