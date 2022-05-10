Украинцы проголосовали за переименование станций метро в Киеве: как они будут называться

Так, сегодня завершилось онлайн-голосование за новые названия станций метро Киева. Киевляне определили новые названия для пяти станций.

Для пяти станций определены новые названия



для станции "Берестейская" – "Бучанская"

для станции "Площадь Льва Толстого" - "Василия Стуса"

для станции "Героев Днепра" - "Героев Украины"

для станции "Минская" - "Варшавская"

для станции "Дружбы народов" – "Ботаническая".

Начальник киевского метрополитена напомнил, что отбор предложений производился до 1 мая.

После этого до 9 мая проходил своеобразный рейтинг 5 самых популярных вариантов. В ближайшее время будет подготовлен проект решения для рассмотрения на заседании Киевского городского совета.

Напомним, что ранее мэр столицы Виталий Кличко предположил, что вскоре ряд станций Киевского метрополитена получит новые названия вместо связанных с Россией и Беларусью.