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Українці проголосували за перейменування станцій метро в Києві: як вони будуть називатися

У Києві перейменують станції метро (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві завершилося голосування з приводу перейменувань станцій метро. Всього від людей було отримано 170 тисяч відповідей.

Про це повідомляють у КМДА.

Так, сьогодні завершилося онлайн-голосування за нові назви станцій метро Києва. Кияни визначили нові назви для п'яти станцій.

Для п'яти станцій визначені нові назви

  • для станції "Берестейська" - "Бучанська"
  • для станції "Площа Льва Толстого" - "Василя Стуса"
  • для станції "Героїв Дніпра" - "Героїв України"
  • для станції "Мінська" - "Варшавська"
  • для станції "Дружби народів" - "Ботанічна".

Начальник Київського метрополітену нагадав, що відбір пропозицій проводився до 1 травня.

Після цього до 9 травня проходив своєрідний рейтинг 5 найпопулярніших варіантів. Найближчим часом буде підготовлено проект рішення для розгляду на засіданні Київської міської ради.

Нагадаємо, що раніше мер столиці Віталій Кличко припустив, що незабаром ряд станцій Київського метрополітену отримає нові назви замість пов'язаних з Росією і Білоруссю.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що у Києві вже перейменували сквер Дружби Києва і Москви на честь Героїв Маріуполя. Цей сквер знаходиться на вулиці Якубовського на Теремках.

А в багатьох містах України планують перейменувати десятки вулиць, які були названі на честь різних представників Радянського Союзу, Росії та Білорусі. Зокрема, вулиці зібралися перейменувати в Ужгороді, Львові і Дніпрі.

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