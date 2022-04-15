В Ужгороде переименуют 58 улиц, названных именами российских деятелей
В Ужгороде готовятся переименовать 58 улиц, названных в честь российских деятелей культуры, истории, политики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ужгородский городской совет.
В частности, рабочая группа определила предварительный перечень улиц, подлежащих переименованию. Далее в городе будут собирать предложения относительно названий, которые стоит предоставить этим улицам, а после общественного обсуждения – проект будет вынесен на сессию Ужгородского горсовета. Соответствующий процесс займет около двух месяцев.
Городской голова Ужгорода Богдан Андреев сообщил, что инициативу проявили сами жители Ужгорода.
Один из инициаторов переименования ужгородских улиц с русскими названиями писатель Андрей Любка. Он отметил, что сейчас такие названия являются маркерами оккупированного культурного пространства.
"Сейчас у нас есть шанс посвятить больше внимания и уважения нашей истории и культуре. На мой взгляд, нашей, закарпатской, ужгородской традиции, тем людям, которые жили здесь, не переехали из нашего города, учили наших детей, лечили людей, строили этот город, а они никаким образом не представлены здесь. Это наша миссия - восстановить историческую справедливость", - сказал он.
В частности, сейчас и в городе определили предварительный перечень из 58 улиц, подлежащих переименованию:
- Ивана Анкудинова;
- Петра Багратиона;
- Олексы Борканюка;
- Ивана Крылова;
- Ивана Лобачевского;
- Ивана Мичурина;
- Василия Верещагина;
- Адмирала Нахимова;
- Ивана Павлова;
- Ивана Сеченова;
- Ивана Тургенева;
- Ивана Шишкина;
- Антона Макаренко;
- Антона Чехова;
- Валерия Чкалова;
- Василия Докучаева;
- Василия Сурикова;
- Дмитрия Менделеева;
- Дагестанская;
- Гвардейская;
- Леонида Говорова;
- Декабристов;
- Дмитрия Донского;
- Донская;
- Кондрата Рылеева;
- Климента Тимирязева;
- Константина Циолковского;
- Льва Толстого;
- Николая Вавилова;
- Николая Добролюбова;
- Николая Некрасова;
- Николая Огарева;
- Николая Чернышевского;
- Михаила Глинки;
- Михаила Лермонтова;
- Михаила Ломоносова;
- Михаила Салтыкова-Щедрина;
- Модеста Мусоргского;
- Олега Кошевого;
- Алексея Бестужева-Рюмина;
- Алексея Маресьева;
- Александра Бородина;
- Александра Грибоедова;
- Александра Можайского;
- Александра Попова;
- Александра Столетова;
- Осетинская;
- Павла Пестеля;
- Петра Чайковского;
- Полины Осипенко;
- Степана Разина;
- Федора Достоевского;
- Челюскинцев;
- Юрия Гагарина;
- Александра Пушкина.
Ранее мы сообщали, что на юге Испании город "переименовали" в Украину.
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