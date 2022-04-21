В Днепре переименовали более 30 улиц с русскими названиями

В Днепре переименуют более 30 улиц, названия которых хоть как-то связаны с Россией. Соответствующее решение было принято депутатами городского совета.

Отныне улица Беломорская переименована в Чернобаевскую, а Абхазская стала Ирпенской. Также "избавились" и от переулка Бурятского, теперь это переулок Бучанский, а Московский стал переулком "Азовстали".

" Мы и в дальнейшем будем двигаться в этом направлении, потому что количество улиц и переулков, связанных со страной-агрессором географическими названиями, гораздо больше, чем 30. Мы дальше будем консультироваться с общественностью, территориальной общиной, что соответствует профильной комиссии, архитектурным управлением. Хотелось бы отдельно подчеркнуть, что для жителей города это не составит никаких проблем", - заявил городской голова Борис Филатов.