В Днепре переименовали более 30 улиц с русскими названиями
В Днепре переименуют более 30 улиц, названия которых хоть как-то связаны с Россией. Соответствующее решение было принято депутатами городского совета.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание 34.
Отныне улица Беломорская переименована в Чернобаевскую, а Абхазская стала Ирпенской. Также "избавились" и от переулка Бурятского, теперь это переулок Бучанский, а Московский стал переулком "Азовстали".
"Мы и в дальнейшем будем двигаться в этом направлении, потому что количество улиц и переулков, связанных со страной-агрессором географическими названиями, гораздо больше, чем 30. Мы дальше будем консультироваться с общественностью, территориальной общиной, что соответствует профильной комиссии, архитектурным управлением. Хотелось бы отдельно подчеркнуть, что для жителей города это не составит никаких проблем", - заявил городской голова Борис Филатов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что во Львове также планируют переименовать более 30 улиц, которые названы в честь русских деятелей.
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