Украинцы поздравляют Сенцова с днем рождения: узник Кремля передает привет

Сенцов шестой год встречает день рождения в российских застенках
Олег Сенцов 13 июля встретил свой 43-й день рождения. Шестой год украинскому политзаключенному приходится это делать в неволе - после задержания российскими силовиками в 2014-м, "суда" и помещения 13 ноября 2017-го режиссера и писателя в исправительную колонию № 8 "Белый медведь" в Лабытнанги в РФ.
Адвокат узника Кремля Дмитрий Динзе передал привет украинцам от своего подзащитного и рассказал, что Олег пишет новые произведения.
"Олег Сенцов всем передает привет из колонии. У него все нормально, здоровье в норме. Работает над новыми рассказами и повестями", - говорится в его сообщении в Facebook.
Сегодня по случаю дня рождения Сенцова, который стал для многих символом стойкости и борцом за свободу из-за своих голодовок в поддержку других политзаключенных, запланированы разнообразные акции и демонстрации, причем не только в Украине, но и в других странах Европы.
"День рождения Олега Сенцова, который своим голоданием всех украинских политзаключенных Кремля стал символом их всех. Многие события запланировано в Украине, демонстраций - в Европе. В календарь событий также присоединяется и Минск. Спасибо!" - говорится в сообщении Let My People Go Ukraine на странице в Facebook.
Также PEN Ukraine и Центр Гражданских Свобод организуют онлайн акцию #HappyBirthdayOlegSentsov, для участия в которой нужно написать поздравление для Олега на своей странице в Facebook, обязательно указать от кого это приветствие и поставить хештег #HappyBirthdayOlegSentsov.
"Во вторник, 16 июля, будут собраны все тексты с этим хештегом и переданы Олегу. Важно писать поздравления сразу на русском языке или ниже подавать перевод на русский, чтобы собранные поздравления пропустил цензор в колонии. Поздравим Олега и подарит ему такое важное ощущение, что мы помним и боремся за его освобождение!" - говорится в сообщении.
В Риге провели акцию в поддержку украинских политзаключенных (Фото: facebook.com/letmypeoplegoukraine)
Простые украинцы, деятели культуры, правозащитники, политики и общественные активисты пишут в сети поздравления Сенцову с самыми теплыми и трогательными пожеланиями.
Скрин: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk
Скрин: facebook.com/EuropeanSolidarity.official
Скрин: facebook.com/yanina.sokolova
Скрин: facebook.com/AmnestyDeutschland
Напомним, в 2015 году свет увидел сборник рассказов Олега Сенцова, которые режиссер написал еще до своего заключения. Среди коротких повестей: "Автобиография", "Собака", "Детство", "Больничка", "Школа", "Завещание", "Бабушка", "Макары". Частично основываясь на этих воспоминаниях, а также на различных интервью родных и друзей политзаключенного, Styler подготовил короткую биографию украинского Борца за Свободу.
Как сообщалось, 29 декабря 2018 года Страсбургский суд вернул статус приоритетного делу по жалобе украинских политзаключенных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко. До этого Россия предложила Европейскому суду по правам человека отложить обмен документами по жалобе осужденного в России украинского политзаключенного. Суд отказал РФ.
Добавим, в прошлом месяце появилась информация, что президент РФ Владимир Путин думает о возможности обмена украинского политзаключенного Олега Сенцова на главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.