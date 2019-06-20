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Путин думает об обмене Сенцова на Вышинского

Новости » Политика    20.06.2019 - 18:16
Путин думает об обмене Сенцова на Вышинского
Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

По словам Путина, он думает о подобном обмене

Президент России Владимир Путин думает о возможности обмена украинского политзаключенного Олега Сенцова на главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом он заявил в ходе сегодняшней прямой линии.

Так, во время мероприятия один из журналистов спросил Путина возможно ли добиться освобождения Вышинского, который уже год находится в украинской тюрьме, путем обмена на Сенцова или любого украинского политзаключенного.

"Мы думаем, мы не забыли", - ответил Путин.

Напомним, ранее Подольский районный суд Киева продлил арест руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей.

Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. В ходе обысков у него обнаружили российский паспорт. Ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Также задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

РБК-Украина писало, что Европейский суд по правам человека завершил коммуникацию по делу украинского политзаключенного Олега Сенцова. На следующей стадии ЕСПЧ должен принять решение. Сенцов отказывается от какого-либо мирового соглашения.

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Новости Украины Владимир ПутинРоссийская ФедерацияОлег СенцовобменКирилл Вышинский
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