Путин думает об обмене Сенцова на Вышинского

Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

По словам Путина, он думает о подобном обмене

Президент России Владимир Путин думает о возможности обмена украинского политзаключенного Олега Сенцова на главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом он заявил в ходе сегодняшней прямой линии.

Так, во время мероприятия один из журналистов спросил Путина возможно ли добиться освобождения Вышинского, который уже год находится в украинской тюрьме, путем обмена на Сенцова или любого украинского политзаключенного.

"Мы думаем, мы не забыли", - ответил Путин.

Напомним, ранее Подольский районный суд Киева продлил арест руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей.

Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. В ходе обысков у него обнаружили российский паспорт. Ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Также задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

РБК-Украина писало, что Европейский суд по правам человека завершил коммуникацию по делу украинского политзаключенного Олега Сенцова. На следующей стадии ЕСПЧ должен принять решение. Сенцов отказывается от какого-либо мирового соглашения.