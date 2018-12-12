Сестра Сенцова получила за него премию Сахарова

Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

Голодовка режиссера и его смелая общественная позиция сделала его символом борьбы за освобождение политзаключенных во всем мире

Председатель Европарламента Антонио Таяни вручил присужденную украинскому режиссеру Олегу Сенцову премию им. Андрея Сахарова "За свободу мысли" его сестре Наталье Каплан. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Европарламента.

Таяни отметил, что голодовка режиссера и его смелая общественная позиция сделала его символом борьбы за освобождение политзаключенных во всем мире. Таяни также призвал к освобождению Сенцова и всех других задержанных украинских граждан.

"Олег Сенцов был номинирован (на премию Сахарова, - ред.) за его мирный протест против незаконной оккупации его родного Крыма", - сказал Таяни.

Ранее сестра украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан во время официальной церемонии вручения премии Сахарова призвала евродепутатов не забывать ни одного политзаключенного Кремля.

Каплан призвала европейских политиков не забывать ни одного имени украинских заложников Путина и использовать награждение Сенцова премией Сахарова как инструмент поддержки каждого из них.

Отметим, 25 октября крымский режиссер и украинский политзаключенный Олег Сенцов стал лауреатом премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.