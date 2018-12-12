ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Сестра Сенцова получила за него премию Сахарова

Новости » Общество    12.12.2018 - 16:59
Сестра Сенцова получила за него премию Сахарова
Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

Голодовка режиссера и его смелая общественная позиция сделала его символом борьбы за освобождение политзаключенных во всем мире

Председатель Европарламента Антонио Таяни вручил присужденную украинскому режиссеру Олегу Сенцову премию им. Андрея Сахарова "За свободу мысли" его сестре Наталье Каплан. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Европарламента.

Таяни отметил, что голодовка режиссера и его смелая общественная позиция сделала его символом борьбы за освобождение политзаключенных во всем мире. Таяни также призвал к освобождению Сенцова и всех других задержанных украинских граждан.

"Олег Сенцов был номинирован (на премию Сахарова, - ред.) за его мирный протест против незаконной оккупации его родного Крыма", - сказал Таяни.

Ранее сестра украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан во время официальной церемонии вручения премии Сахарова призвала евродепутатов не забывать ни одного политзаключенного Кремля.

Каплан призвала европейских политиков не забывать ни одного имени украинских заложников Путина и использовать награждение Сенцова премией Сахарова как инструмент поддержки каждого из них.

Отметим, 25 октября крымский режиссер и украинский политзаключенный Олег Сенцов стал лауреатом премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.

Сестра Сенцова поблагодарила Европарламент от его имени Сенцова переводят из медчасти колонии
Новости Украины Олег СенцовпремияЕвропарламент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь