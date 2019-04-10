Українці не платять за комуналку: куди витрачають гроші від субсидій

Фото: Борги за комуналку (колаж РБК-Україна)

Субсидії отримують найбідніші українці, і далеко не всі з них сплачують за комунальні послуги вчасно, нагадує Андрій Герус

Монетизація субсидій проходить в Україні: громадяни отримують кошти на сплату комунальних послуг готівкою на руки.

Вже є перші результати монетизації, по яких можна робити висновок про наслідки від реалізації цієї ідеї, пише не своїй сторінці у Facebook Андрій Герус, голова асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг.

За його словами, у Київводоканалу рівень оплати від таких "монетизованих" субсидіантів склав лише 62%. У Київтеплоенерго - лише 73%. Тобто зараз ми бачимо, що не всі сплачують за комунальні послуги вчасно.

"Загалом по Україні у водоканалів рівень платежів від субсидіантів склав від 60% до 70%. Скоріш за все, схожа ситуація по інших житлово-комунальних послугах, окрім електроенергії, де рівень платежів зазвичай вищий," – пише Андрій Герус.

Експерт нагадує, що на субсидіях перебувають найбідніші люди, тому очікувати, що вони зберегли ці гроші, щоб у середині квітня заплатити за лютий, було б наївно.

Фото: Монетизація субсидій діє в Україні (РБК-Україна)

"Ці гроші потрачені на інші потреби. Отже, наші податки, які ми сплачували, щоб підтримати найбідніші верстви населення, не були витрачені згідно задекларованих цілей. Але газ, тепло, електроенергія були спожиті", - констатує експерт.

За його словами, щоб покрити такі неоплачені затрати, є 2 варіанти:

По-перше, економити на якості для всіх споживачів.

"Умовно, якщо частина споживачів платить, щоб отримати автомобіль Skoda, а частина не платить нічого, то в середньому можна всім купити Запорожець. Відключення гарячої води, тепла, пориви теплотрас, жовта вода - із цієї серії", - пише він.

По-друге, може бути компенсація із бюджету, тобто нашими податками ще раз компенсують те, на що вже один раз пішло наші податки (на субсидії).

"Загалом рівень боргів за ЖКП на кінець лютого становив рекордні 69,5 млрд грн. Немає сумніву, що на кінець березня ми знову побачимо різкий приріст боргів. Звичайно, так проводити монетизацію у таких умовах було неправильно. Бідні люди будуть діяти, як бідні люди, для розуміння цього не треба закінчувати Гарвард", - зауважує він.

Але, на жаль, навіть деякі представники громадського сектору не завжди діють як експерти, переконаний Андрій Герус.

"Ну і звичайно, це була дорога спроба банального передвиборчого підкупу, грамотна та відповідальна монетизація так не робиться", - висловлює він свою думку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що загрожує тим українцям, які мають субсидії, але вчасно не платять за комунальні послуги.

Також очільник столичної юстиції дав перелік порад, які допоможуть без особливих зусиль отримати субсидію.