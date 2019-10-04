День учителя в Украине: дата и история праздника

День учителя в Украине в 2019 году (Коллаж РБК-Украина)

В октябре празднуют День учителя не только в Украине, а и во всем мире

День учителя в Украине отмечается в первое воскресенье октября и в 2019 году он выпал на 6 октября. В Украине этот день называется – День работников образования и в этот праздник принято поздравлять не только школьных педагогов, а также тех преподавателей, которые работают в детских садах, профтехучилищах, колледжах и в высших учебных заведениях.

Также, ежегодно, 5 октября отмечается Всемирный день учителей – именно в этот день в 1966 году прошла конференция, созванная Юнеско и Международной организацией труда, которая приняла рекомендацию "О положении учителей" – первый документ, который определял условия труда учителей. Этот праздник, который входит в список ООН, отмечают более чем в 100 странах мира.

День учителя празднуют во многих странах (Фото: pixabay.com)

В 1980 году День учителя начали отмечать в странах СССР, а в Украине он официально был утвержден указом Президента в 1994 году.

Так как в Украине День учителя выпадает всегда на выходной день, то все торжественные мероприятия переносятся на пятницу. Ученики школ и детских садов готовят ко Дню учителя концерты и поздравления – таким образом они выражают свою благодарность и признательность за тот нелегкий труд и заботу, которую дарят им педагоги. Во многих школах ученики рисуют стенгазеты, делают поделки своими руками, а также одаривают любимых учителей цветами и конфетами.

В последние годы одним из атрибутов праздника стал День самоуправления. Старшеклассники выбирают директора, а также назначают тех, кто будет проводить уроки в младших классах. А учителям в этот день дают отдохнуть.

В этот день рабочий день обычно сокращен и заканчивается торжественным концертом в честь любимых педагогов. Обычно в такие дни поздравить учителей приходят и те, кто уже давно уже закончил школу или учебное заведение.