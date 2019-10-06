Українці відзначають День вчителя: традиції святкування

День вчителя в 2019 році відзначають 6 жовтня (Фото: shutterstock.com)

Сьогодні в Україні відзначають День вчителя. У свята всіх педагогів є свої особливості та традиції

День вчителя в Україні відзначається в першу неділю жовтня, і в поточному році він припадає на сьогоднішній день - 6 жовтня. У День працівників освіти - таку назву офіційно в нашій країні носить свято - прийнято вітати викладачів дошкільної, середньої, професійно-технічної, вищої, післядипломної освіти, а також аспірантури. У свята є цікаві традиції та особливості.

Зазначимо, що Всесвітній день вчителів відзначався вчора, 5 жовтня. Професійне міжнародне свято працівників освіти було засновано ЮНЕСКО в 1994 році.

Професію педагога вважають однією з найбільш відповідальних і складних, і праця їхня гідна великої пошани. Вчителі вкладають у дітей та підлітків частинку душі, є провідниками у світ знань.

День учтеля в Україні відзначають у першу неділю жовтня - в 2019 свято припало на 6-е число (Фото: pixabay.com/MaxxGirr)

Професійне свято працівників освіти почали відзначати ще в часи СРСР - від 1965 року. В останній навчальний день тижня перед першою неділею жовтня учні дарували викладачам квіти і влаштовували урочисті вітальні заходи - майстрували стінгазети, читали вірші, ставили міні-театральні вистави, дарували солодощі.

З набуттям Незалежності в Україні подібна традиція продовжилася (згідно з указом президента в 1994 році), і тільки з кожним роком осучаснюється методами та "креативним підходом" учнів у привітаннях.

Старшокласники у п'ятницю перед святом дають вчителям "вихідний" і організовують День самоврядування - самостійно ведуть уроки, поки педагоги насолоджуються відпочинком. Також вони обирають собі "директора", який стежить за навчальним процесом і дисципліною в цей день.

У цілому все відбувається дуже схоже із звичайним навчальним днем, хіба що оцінки в журнал і щоденники не ставляться.

День учтеля в Україні в 2019 святкують 6 жовтня (Фото: pixabay.com/geralt)

Ще однією особливістю є скорочений навчальний день - це робиться для того, щоб після уроків усі встигли влаштувати концерт у стінах актового залу з нагоди свята.

Styler закликає вас не забути привітати вчителів зі святом, навіть якщо ви вже давно закінчили школу. Теплі слова для педагогів будуть дуже багато значити, особливо, якщо вони знову пролунають від їх шкільних "дітей" через багато років.