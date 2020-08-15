Украинцы намеренно не платят за коммуналку: у кого отберут квартиру и ползарплаты

На 1 июля 2020 года долги за коммунальные услуги у населения Украины составило 57,9 млрд гривен. Для многих украинцев карантин очень сильно ударил по карману люди отдавали последние деньги за коммуналку. Но есть и те, кто специально не платил, мотивируя это отсутствием средств.

Глава коммунального предприятия по водоснабжению в Широковской ОТО Николаевской области рассказала, что есть украинцы, которые пользуются услугами компании, но не хотят заключать договор. Они считают, что если нет договора, то и платить ни за что не придется. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение задолженности за коммунальные услуги. Этому будет также способствовать падение экономики на 8-10% на конец 2020 года. Кроме того, открытие рынка газа для бытовых потребителей может привести к росту цен на 30-50%.

Что будут делать с должниками?

Чтобы решить проблему с должниками, депутаты внесли законопроект №3613. Согласно этому документу, украинцам необходимо оплатить или реструктуризировать задолженности по коммуналке до 1 октября 2020 года.

Реструктуризация предусматривает, что с работающих украинцев каждый месяц будут списывать 25% дохода, а со льготника - 20% льготы. Если же до 1 октября украинцы не погасят долг и не оформят реструктуризацию, их могут заставить заплатить через суд.

По решению суда, долг могут удержать с заработной платы в размере 50%. Также арест могут наложить и на имущество должника.

В Министерстве развития общин и территорий отметили, что массово отбирать имущество за долги не будут. К примеру, квартиру и неплательщика смогут отобрать в случае, если у него имеется другое жилье или сумма долга превышает 94 460 гривен.

Если за коммунальные услуги не платить 1 год, то к задолженности добавят 20% штрафа, если 2 года - 30%, 3 года - 50%. Также к должникам будут применять санкции, включая запрет на выезд за границу, пользование оружием и охоту.

Напомним, жители Киева будут по-новому платить за свет.

Ранее сообщалось о том, что украинцам "взвинтят" цены на коммуналку с началом отопительного сезона.