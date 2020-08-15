Українці навмисно не платять за комуналку: у кого відберуть квартиру і півзарплати

На 1 липня 2020 року борги за комунальні послуги у населення України склали 57,9 млрд гривень. Для багатьох українців карантин дуже сильно вдарив по кишені люди віддавали останні гроші за комуналку. Але є і ті, хто спеціально не платив, мотивуючи це відсутністю коштів.

Голова комунального підприємства по водопостачанню в Широківській ОТГ Миколаївській області розповіла, що є українці, які користуються послугами компанії, але не хочуть укладати договір. Вони вважають, що якщо немає договору, то і платити ні за що не доведеться. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Експерти прогнозують подальше збільшення заборгованості за комунальні послуги. Цьому також сприятиме падіння економіки на 8-10% на кінець 2020 року. Крім того, відкриття ринку газу для побутових споживачів може призвести до зростання цін на 30-50%.

Що будуть робити з боржниками?

Щоб вирішити проблему з боржниками, депутати внесли законопроєкт №3613. Згідно з цим документом, українцям необхідно сплатити або реструктуризувати заборгованості по комуналці до 1 жовтня 2020 року.

Реструктуризація передбачає, що з працюючих українців кожен місяць будуть списувати 25% доходу, а з пільговика - 20% пільги. Якщо ж до 1 жовтня українці не погасять борг і не оформлять реструктуризацію, їх можуть змусити заплатити через суд.

За рішенням суду, борг можуть утримати із заробітної плати в розмірі 50%. Також можуть накласти арешт і на майно боржника.

У Міністерстві розвитку громад і територій зазначили, що масово відбирати майно за борги не будуть. Приміром, квартиру неплатника зможуть відібрати у разі, якщо у нього є інше житло або сума боргу перевищує 94 460 гривень.

Якщо за комунальні послуги не платити 1 рік, то до заборгованості додадуть 20% штрафу, якщо 2 роки - 30%, 3 роки - 50%. Також до боржників будуть застосовувати санкції, включаючи заборону на виїзд за кордон, користування зброєю та полювання.

Нагадаємо, жителі Києва будуть по-новому платити за світло.

Раніше повідомлялося про те, що українцям піднімуть ціни на комуналку з початком опалювального сезону.