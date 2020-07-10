Жители Киева будут по-новому платить за свет: фото квитанции

Жители Киева будут по-новому платить за электроэнергию (фото: freepik)

В Киеве меняется способ оплаты за потребление электроэнергии

В Киеве бытовые потребители электроэнергии смогут платить за свет по-новому. Если ранее за потребление электроэнергии киевляне платили по факту, то теперь у них появится возможность рассчитываться по счетам наперед.

Такой формат позволит клиентам планировать расходы на электроэнергию, платить за свет во время отпуска или командировки, и не тратить время на расчеты ежемесячно, рассказали в компании, предоставляющей платежки за свет.

Уже в июле жители Киева получат квитанции с суммами:

за июнь - фактическое потребление (по показаниям абонентов, расчетные или контролерские показания);

ожидаемое потребление в июле (определяется индивидуально для каждого клиента, зависимо от потребления за июнь).

Квитанция за электроэнергию, которую получат в июле жители Киева (фото: kyiv.yasno.com.ua)

"Если внесенный платеж окажется большим, чем вы употребили по факту, это будет учтено и отражено в счете в следующем месяце как переплата", - рассказали представители компании.

Ранее мы писали, что украинцам накручивают долги за коммуналку. Специалисты рассказали, как не заплатить лишнее.

Также сообщалось, что за долги по коммуналке могут забрать квартиру - у кого и в каких случаях.