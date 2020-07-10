Жители Киева будут по-новому платить за свет: фото квитанции

В Киеве меняется способ оплаты за потребление электроэнергии
В Киеве бытовые потребители электроэнергии смогут платить за свет по-новому. Если ранее за потребление электроэнергии киевляне платили по факту, то теперь у них появится возможность рассчитываться по счетам наперед.
Такой формат позволит клиентам планировать расходы на электроэнергию, платить за свет во время отпуска или командировки, и не тратить время на расчеты ежемесячно, рассказали в компании, предоставляющей платежки за свет.
Уже в июле жители Киева получат квитанции с суммами:
Квитанция за электроэнергию, которую получат в июле жители Киева (фото: kyiv.yasno.com.ua)
"Если внесенный платеж окажется большим, чем вы употребили по факту, это будет учтено и отражено в счете в следующем месяце как переплата", - рассказали представители компании.
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