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Украинцам "взвинтят" цены на коммуналку с началом отопительного сезона

Пятница 24 июля 2020 09:54
Украинцам "взвинтят" цены на коммуналку с началом отопительного сезона
В Украине изменятся коммунальные правила (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Каждый потребитель может менять поставщика газа самостоятельно

В Украине с 1 августа откроется рынок газа, а это означает, что каждый потребитель сможет выбирать поставщика синего топлива самостоятельно. На текущий момент регулирование цены газа для населения осуществляется Кабмином.

Ее устанавливают в соответствии со специальными обязательствами Нафтогаза и Укргаздобычи продавать газ украинцам по льготному тарифу - не выше среднего уровня фактических цен на нидерландском газовом хабе TTF плюс расходы на доставку. Действие специальных обязательств правительство своим постановлением продлило с 1 июля до 1 августа.

Теперь тарифы на газ будут зависеть от поставщиков и условий на рынке. Для украинцев это означает, что с приходом отопительного сезона цена на газ будет повышаться. Политики больше не смогут сдерживать тарифы и влиять на них.

С 2015-го украинцы разрешено менять поставщика газа. Эта процедура непростая, а люди редко к ней обращаются.

Если раньше это занимало около трех месяцев, то позже правила упростили. Сейчас достаточно отправить уведомление о том, что вы хотите сменить поставщика газа. Не обязательно даже погашать долги перед прошлым поставщиком, чтобы заключить договор с новым.

Печально то, что стоимость голубого топлива теперь никто контролировать не будет. Единственный момент - если поставщик воспользуется отсутствием альтернативы и решит существенно завысить цены, можно будет пожаловаться в Антимонопольный комитет.

Ранее жителям Киева ответили, подорожает ли проезд в столичном метрополитене.

Также мы писали, что жители Киева будут по-новому платить за свет, появилось фото квитанции.

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